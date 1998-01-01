«Хотелось бы верить!»: концертный директор Децла об «имитации» смерти рэпера

, 18:23 Эксклюзивное интервью 132

Дмитрий Каприелов прокомментировал слова погибшего музыканта о том, что он собирается «сыграть» свою кончину и скрыться ото всех на острове.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @russianrastamafia

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Умер рэпер Децл 17

Концертный директор умершего 3 февраля рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, не считает, что музыкант мог сымитировать свою смерть, как планировал в одном из давних интервью. Об этом представитель Децла Дмитрий Каприелов заявил в разговоре с Пятым каналом.

— Это похоже на то, что когда-то озвучивал Тупак Шакур (американский рэпер — прим. ред.). Но на счет Кирилла… Хотелось бы верить, но я не думаю, что в данных обстоятельствах это произошло именно так, — прокомментировал Каприелов.

Ранее Пятый канал сообщал, что Толмацкий невзначай пошутил о планах «сыграть» смерть в 35 лет в интервью воронежскому изданию. Примечательно, что его смерть действительно пришлась именно на 35-летие. 

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