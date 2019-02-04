Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в историческом доме в Москве

, 2:47 Эксклюзивное видео 128

На данный момент площадь пожара в семиэтажном доме с мансардной надстройкой на Никитском бульваре, составляет порядка 200 квадратных метров.

Фото, видео: Пятый канал

Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в семиэтажном жилом доме на Никитском бульваре, ночью 4 февраля. Об этом сообщили в МЧС.

Выяснилось, что возгорание произошло на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. Погибшего, по словам начальника управления по ЦАО ГУ МЧС РФ по городу Москве Дмитрия Мельникова, обнаружили на шестом этаже. Из горящего здания удалось спасти шесть человек с помощью капюшонов «Феникс».

— Спустя 4 минуты прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Было установлено, что пожар происходит в одной из квартир на пятом этаже. Пожарными было спасено шесть человек, к сожалению, один — погиб и трое пострадавших, — сообщил Дмитрий Мельников.

В настоящий момент огнем охвачена площадь 200 квадратных метров. Автомобильное движение в районе ЧП перекрыто.

Ранее Пятый канал публиковал первое видео с места пожара в исторической доме на Никитском бульваре.

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