Известный пиар-менеджер Петро Шекшеев, съехавший из дома на Никитском бульваре за два месяца до страшного пожара, рассказал о неисправной пожарной сигнализации и проводке.

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По его словам, за три года жизни в доме система безопасности регулярно срабатывала из-за замыканий, а жильцы привыкли к таким «ложным тревогам».

— По счастью, два месяца назад мы из этого дома съехали, но деревянные перегородки и кое-как проведенная проводка пугали меня и тогда <…> Охрана исправно чертыхалась на неисправную сигнализацию, и говорила, что никакого пожара нет и не надо беспокоиться. Подозреваю, что многие жертвы пожара вчера также не поверили пожарной тревоге , — заключает Шекшеев.

Ранее Пятый канал публиковал планы квартир на пятом и шестом этажах здания, на которых видны перепланировки квартир. Неравномерная нагрузка на деревянные перекрытия, возможно, стала причиной обрушения конструкций при пожаре, что привело к многочисленным жертвам.