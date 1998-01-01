Известный пиар-менеджер Петро Шекшеев, съехавший из дома на Никитском бульваре за два месяца до страшного пожара, рассказал о неисправной пожарной сигнализации и проводке.
По его словам, за три года жизни в доме система безопасности регулярно срабатывала из-за замыканий, а жильцы привыкли к таким «ложным тревогам».
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Ранее Пятый канал публиковал планы квартир на пятом и шестом этажах здания, на которых видны перепланировки квартир. Неравномерная нагрузка на деревянные перекрытия, возможно, стала причиной обрушения конструкций при пожаре, что привело к многочисленным жертвам.