Появилось видео из сгоревшей квартиры дочери Юрия Башмета

От квартиры пианистки Ксении Башмет в историческом центре Москвы остались лишь обугленные стены и пепел, в том числе от сгоревших музыкальных инструментов, которые также как и все остальное имущество дочери знаменитого отца не было застраховано. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Пятого канала видны страшные последствия пожара.

Среди обрушившихся перекрытий беспорядочно лежат личные вещи жильцов «дома знаменитостей». Узкие проходы между квартирами завалены остатками мебели и деревянных перегородок.

Пожар в доме на Никитском бульваре унес жизни восьми человек. По словам экспертов, быстрому распространению огня в историческом здании способствовали многочисленные перепланировки квартир. Точную причину трагедии, случившейся в ночь на 4 февраля, еще предстоит установить.

Ранее Пятый канал сообщал, что дочь Башмета допросили в качестве свидетеля.