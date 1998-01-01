Появилось видео из сгоревшей квартиры дочери Юрия Башмета

, 13:05 Эксклюзивное видео 151

После страшного пожара в «доме знаменитостей» на Никитском бульваре обрушились деревянные перекрытия.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 32

От квартиры пианистки Ксении Башмет в историческом центре Москвы остались лишь обугленные стены и пепел, в том числе от сгоревших музыкальных инструментов, которые также как и все остальное имущество дочери знаменитого отца не было застраховано. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Пятого канала видны страшные последствия пожара.

Среди обрушившихся перекрытий беспорядочно лежат личные вещи жильцов «дома знаменитостей». Узкие проходы между квартирами завалены остатками мебели и деревянных перегородок.

Пожар в доме на Никитском бульваре унес жизни восьми человек. По словам экспертов, быстрому распространению огня в историческом здании способствовали многочисленные перепланировки квартир. Точную причину трагедии, случившейся в ночь на 4 февраля, еще предстоит установить.

Ранее Пятый канал сообщал, что дочь Башмета допросили в качестве свидетеля.

Появилось видео из сгоревшей квартиры дочери Юрия Башмета

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Пятый канал

Тема:
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 32
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