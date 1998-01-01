Среди пострадавших при пожаре на Никитском бульваре есть беременная женщина

Пятый канал публикует список пострадавших при пожаре в доме на Никитском бульваре. Среди них есть женщина на 16-й неделе беременности. Ее госпитализировали, но отпустили утром.

Всего список пострадавших насчитывает шесть человек.

Павел Г. Павел М. Елена Л. Виктория Л. Владимир В Валентина Г.

У всех пострадавших диагностировано отравление продуктами горения, двое сразу отказались от госпитализации, остальных отпустили из больницы к утру. Одна женщина снова почувствовала недомогание к вечеру 4 февраля и находится под наблюдением медиков.

Пожар на Никитском бульваре в самом центре Москвы начался в ночь на 4 февраля и унес жизни восьми человек, в том числе двоих детей. По данным «МК» несовершеннолетние были глухонемыми.

Ранее Пятый публиковал эксклюзивные кадры, на которых можно увидеть перепланировку квартир на пятом и шестом этажах, что могло стать косвенной причиной большого числа жертв. Это подтверждают соседи.