Среди пострадавших при пожаре на Никитском бульваре есть беременная женщина

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В распоряжении Пятого канала оказался список пострадавших при возгорании в «доме знаменитостей» в центре столицы.

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Тема:
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 27

Пятый канал публикует список пострадавших при пожаре в доме на Никитском бульваре. Среди них есть женщина на 16-й неделе беременности. Ее госпитализировали, но отпустили утром.

Всего список пострадавших насчитывает шесть человек.

  1. Павел Г.
  2. Павел М.
  3. Елена Л.
  4. Виктория Л.
  5. Владимир В
  6. Валентина Г.

У всех пострадавших диагностировано отравление продуктами горения, двое сразу отказались от госпитализации, остальных отпустили из больницы к утру. Одна женщина снова почувствовала недомогание к вечеру 4 февраля и находится под наблюдением медиков.

Пожар на Никитском бульваре в самом центре Москвы начался в ночь на 4 февраля и унес жизни восьми человек, в том числе двоих детей. По данным «МК» несовершеннолетние были глухонемыми.

Ранее Пятый публиковал эксклюзивные кадры, на которых можно увидеть перепланировку квартир на пятом и шестом этажах, что могло стать косвенной причиной большого числа жертв. Это подтверждают соседи.

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