Что стало причиной пожара и кто виноват в трагедии на Никитском бульваре

Перепланировка могла способствовать быстрому распространению огня в историческом доме на Никитском бульваре в Москве. Точную причину пожара в «звездном доме», так его называют из-за статусных жильцов, еще устанавливают. В огне погибли восемь человек.

И главный вопрос — как это стало возможным в здании, где цена 1 квадратного метра начинается от 300 000 рублей и должны быть сигнализация, система пожаротушения.

Подробности расследование причин страшного пожара в центре столицы, в ночь на 4 февраля, смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивные фото расположения перегородок на пятом и шестом этажах, на которых наглядно видно, что жильцы дома, легкомысленно меняли перегородки в историческом здании 1914 года постройки. По всей вероятности, это и стало причиной такого количества жертв.