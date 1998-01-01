Дочь Башмета допросили по делу о пожаре в «доме знаменитостей»

Дочь известного дирижера Юрия Башмета Ксения накануне была допрошена в качестве свидетеля по делу о пожаре в доме 12 на Никитском бульваре. Как стало известно Пятому каналу, в настоящее время следователи отрабатывают две версии — неисправность электроприборов и неосторожное обращение с огнем.

Крупный пожар в «доме знаменитостей» в центре Москвы случился в ночь на 4 февраля. Огонь стремительно охватил несколько этажей.

В результате ЧП погибли восемь человек. Квартира дочери Юрия Башмета выгорела полностью. Позднее стало известно, что имущество не было застраховано. Огонь уничтожил дорогие музыкальные инструменты — рояль и скрипку.