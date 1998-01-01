Соседи Ксении Башмет опровергли слухи о пожаре во время вечеринки

, 15:38 Эксклюзивное видео 204

Жильцы дома на Никитском бульваре заявили, что в ночь перед трагедией в квартире дочери известного дирижера не было гостей.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 34

В «звездном доме» на Никитском бульваре 12, где 4 февраля произошел страшный пожар, унесший жизни восьми человек, ничего не знают о вечеринке в квартире дочери Юрия Башмета. После публикации в ряде СМИ информации о шумных гостях в ту злополучную ночь, которые якобы сбежали едва в квартире вспыхнул огонь, и не разбудили спавших людей, корреспонденту Пятого канала удалось встретиться с одним из соседей 38-летней пианистки.

Пожилой мужчина уверенно сообщил, что в 44-й квартире, принадлежащей Ксении Башмет, перед пожаром было тихо. Он также сослался на охрану и работников службы эксплуатации, которые не допустили бы вечеринку в столь поздний час. Жилец дома также предположил, что трагедия произошла из-за неисправной проводки.

Пятый канал

Ранее Пятый канал сообщал, что дочь Башмета допросили по делу о пожаре в «доме знаменитостей».

Тема:
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 34
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