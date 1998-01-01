Жертвами страшного пожара в «доме знаменитостей» стали уже девять москвичей. Информацию о том, что еще один погибший был найден под деревянными перекрытиями, которые обрушились в ночь на 4 февраля, дал «Интерфакс».

По предварительным данным, речь идет о теле собственника квартиры, расположенной над жильем дочери известного дирижера Юрия Башмета. Источник отмечает, что девятый погибший — взрослый.

В свою очередь, Следственный комитет по Москве не подтверждает информацию о нахождении еще одного тела. В ведомстве подчеркнули, что сейчас на месте трагедии не проводится разбор завалов, а дополнительный осмотр закончен накануне вечером.

Ранее Пятый канал публиковал жуткие кадры из сгоревшей квартиры пианистки Ксении Башмет.