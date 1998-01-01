Под завалами в «доме звезд» в Москве найден еще один погибший — СМИ

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Тело еще одного человека якобы обнаружили при разборе завалов днем в среду, 6 февраля.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Тема:
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 34

Жертвами страшного пожара в «доме знаменитостей» стали уже девять москвичей. Информацию о том, что еще один погибший был найден под деревянными перекрытиями, которые обрушились в ночь на 4 февраля, дал «Интерфакс».

По предварительным данным, речь идет о теле собственника квартиры, расположенной над жильем дочери известного дирижера Юрия Башмета. Источник отмечает, что девятый погибший — взрослый.

В свою очередь, Следственный комитет по Москве не подтверждает информацию о нахождении еще одного тела. В ведомстве подчеркнули, что сейчас на месте трагедии не проводится разбор завалов, а дополнительный осмотр закончен накануне вечером.

Ранее Пятый канал публиковал жуткие кадры из сгоревшей квартиры пианистки Ксении Башмет.

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