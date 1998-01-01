Пресс-конференция Юрия Башмета была отменена из-за его плохого самочувствия

, 18:40 Видео 69

Это уже второе мероприятие, которое музыкант вынужден аннулировать после того, как полностью выгорела квартира его дочери в центре Москвы.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев

Тема:
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 30

Всемирно известный дирижер Юрий Башмет не смог выступить на пресс-конференции в здании ТАСС во вторник, 5 февраля, из-за резко поднявшегося давления. Это уже второе за два дня мероприятие музыканта, которое он вынужден отменить — накануне в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре столицы полностью выгорела квартира его дочери Ксении.

— Он очень плохо себя чувствует — и вчера, и сегодня. У него резко поднялось давление, поэтому пресс-конференция сегодня произойти не сможет. Мы приносим вам свои извинения, — рассказал журналистам директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

Он добавил, что Башмет «очень переживает и приносит свои соболезнования тем людям, которые пострадали при пожаре».

По словам Гринченко, в квартире Ксении огнем уничтожены ее рояль, а также скрипка внука. При этом ни музыкальные инструменты, ни квартира застрахованы не были.

В ночь с 3 на 4 февраля в доме на Никитском бульваре произошел пожар. Здание также называют «домом знаменитостей», поскольку многие квартиры в нем принадлежат известным людям.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью Юрия Башмета, который рассказал о предчувствии беды.

Тема:
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 30
5 февр
Хайп на крови: Божена Рынска раскритиковала жертв трагедии на Никитском бульваре
5 февр
«Исправно замыкало» — бывший жилец дома на Никитском рассказал о проблемах с пожарной сигнализацией
4 февр
Что стало причиной пожара и кто виноват в трагедии на Никитском бульваре
4 февр
Среди пострадавших при пожаре на Никитском бульваре есть беременная женщина
4 февр
Эксклюзивные кадры: Стала известна причина большого числа жертв при пожаре в «доме знаменитостей»
4 февр
СК РФ опубликовал видео с места пожара в доме на Никитском бульваре
4 февр
Жители «дома знаменитостей» рассказали о варварских перепланировках квартир
4 февр
Пожар на Никитском бульваре: Что известно к этому часу
4 февр
Видео: В доме на Никитском бульваре продолжают работать спасатели и медики
4 февр
«За две минуты было все в дыму»: Житель дома на Никитском бульваре о пожаре

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:40
Анна Калашникова призналась, что в юности была поклонницей Децла
19:08
Момент падения смертельной глыбы льда на студентов в Петербурге попал на видео
19:03
Почему «детская» вода опасна для здоровья —видео
18:51
Глыба льда, упавшая с крыши, убила студента в Петербурге — видео
18:47
Экология под контролем: Новую систему сбора мусора ввели в Ростове-на-Дону
18:40
Пресс-конференция Юрия Башмета была отменена из-за его плохого самочувствия
18:28
«Хватит!» Суд оказался дать время на примирение Глушакова с женой
18:15
Комплекс «Искандер-М» получит новые ракеты
18:10
Пятерых девушек подожгли на экстремальном квесте в Саратове
18:09
«Это не она!»: Поклонники не узнали помолодевшую Татьяну Буланову
18:07
Эммануил Виторган прокомментировал интервью невестки Ксении Собчак о личной жизни
18:05
«Запертые в теле селебрити»: Виторган вышел из себя после интервью Собчак
18:03
В Калуге арестованы владелец автобуса, попавшего в ДТП, и водитель
17:59
В Киеве осознали последствия завершения контракта по газу с Москвой и ужаснулись
17:54
Замдиректора департамента полетов «Аэрофлота» не задерживали — адвокат
17:43
Украина сокращает количество поездов в Россию
17:34
Как стать дорогим фотографом — советы лучших мастеров
17:25
Анастасию Ивлееву не пустили на Украину и запретили въезд на три года
17:14
Охота на ведьм по-киевски: Генпрокуратура подозревает Медведчука в госизмене
17:07
Франция бастует: тысячи французов вышли на улицы, Эйфелева башня закрыта

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама