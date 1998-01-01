Пресс-конференция Юрия Башмета была отменена из-за его плохого самочувствия

Всемирно известный дирижер Юрий Башмет не смог выступить на пресс-конференции в здании ТАСС во вторник, 5 февраля, из-за резко поднявшегося давления. Это уже второе за два дня мероприятие музыканта, которое он вынужден отменить — накануне в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре столицы полностью выгорела квартира его дочери Ксении.

— Он очень плохо себя чувствует — и вчера, и сегодня. У него резко поднялось давление, поэтому пресс-конференция сегодня произойти не сможет. Мы приносим вам свои извинения, — рассказал журналистам директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

Он добавил, что Башмет «очень переживает и приносит свои соболезнования тем людям, которые пострадали при пожаре».

По словам Гринченко, в квартире Ксении огнем уничтожены ее рояль, а также скрипка внука. При этом ни музыкальные инструменты, ни квартира застрахованы не были.

В ночь с 3 на 4 февраля в доме на Никитском бульваре произошел пожар. Здание также называют «домом знаменитостей», поскольку многие квартиры в нем принадлежат известным людям.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью Юрия Башмета, который рассказал о предчувствии беды.