Перекрытия обрушились в горящем доме в центре Москвы, два человека погибли

, 3:19 Эксклюзивное видео 61

Площадь пожара в доме на Никитском бульваре составила 2000 квадратных метров.

Фото, видео: Пятый канал

Перекрытия между пятым и шестым этажом обрушились при пожаре в историческом доме на Никитском бульваре, ночью 4 февраля.

Сообщается, что огнем охвачено 2000 квадратных метров здания 1912 года постройки. Это в 10 раз превышает первоначальную площадь возгорания.

Уже известно о двух жертвах пожара, еще трое госпитализированы. Их состояние пока неизвестно.

Из семиэтажного дома эвакуировали 42 человека, восемь из них — дети.

Ранее Пятый канал публиковал первое видео с места горящего исторического здания в центре столицы.

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