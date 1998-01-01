Число погибших в доме знаменитостей возросло до четырех человек

Число жертв пожара в доме знаменитостей на Никитском бульваре, 4 февраля, увеличилось до четырех человек. Сообщается, что один человек находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней тяжести. Пострадавшие получили ожоги дыхательных путей.

Площадь возгорания, по последней информации, составила 750-1000 квадратных метров. В данный момент пожар ликвидировали.

Сообщалось, что огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже и в считанные минуты перекинулся на шестой и четвертый. В здании рухнули перекрытия.

Пожару был присвоен второй повышенный уровень сложности.

Спасателям удалось эвакуировать всех жильцов из здания. Все они на время операции были размещены в автобусах.

Из-за чего вспыхнул пожар, пока не известно. Здание было построено в начале прошлого века и является объектом культурного наследия. Известно, что некоторые квартиры в доме принадлежат звездам эстрады и кино, таким как Ингерборге Дапкунайте, Никас Сафронов и певица Любовь Казарновской.