Неугомонные «желтые жилеты» выходят на улицы Франции 12-ю субботу подряд

Во Франции в 12-ю по счету общенациональную акцию протеста «желтых жилетов» на улицы городов вышли порядка 17,5 тысяч человек, передает ТАСС. Уже стало привычным в ответ на агрессивные действия манифестантов, которые забрасывают полицейских всем, что попадет под руку, применение слезоточивого газа и использование водометов.
#GiletsJaunes #Lyon #Giletsjaunes #ActeXII pic.twitter.com/umaKBlIgIe— Aimaro Valentin (@aimaro_valentin) 2 февраля 2019 г.
В городе Морле на северо-западе страны манифестанты намеревались атаковать полицейский блокпост возле здания городской префектуры, но получили в ответ струю слезоточивого газа. В этой стычке пострадали двое жандармов, один из них ранен в голову. В Валансе в центральной части Франции на улицы вышли более пяти тысяч человек. Число задержанных уже днем в субботу составило 18 человек. Беспорядки произошли и в Лионе.
#GiletsJaunes #Lyon #Giletsjaunes #ActeXII pic.twitter.com/umaKBlIgIe— Aimaro Valentin (@aimaro_valentin) 2 февраля 2019 г.
На столичные улицы вышли более десяти тысяч человек, и здесь не обошлось без столкновений с полицией. На площади Республики и прилегающих улицах «желтые жилеты» жгли мусорные баки и провоцировали полицейских.
🗣 Nouvelle mobilisation des #GiletsJaunes: la situation se crispe sur la Place de la République— LCI (@LCI) 2 февраля 2019 г.
«Il y a beaucoup de gaz lacrymogène et des grenades de désencerclement qui éclatent, la police reçoit beaucoup de bouteilles en verre»
📺 Le point avec @Charlinehurel sur #La26 pic.twitter.com/U08NyTRQQn
Как сообщал Пятый канал, во время предыдущей — одиннадцатой акции протестов в Париже один из лидеров движения «желтых жилетов» Жером Родригез получил ранение в глаз.