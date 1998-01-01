Неугомонные «желтые жилеты» выходят на улицы Франции 12-ю субботу подряд

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Несмотря на то, что число протестующих сокращается раз от раза, агрессивность некоторых манифестантов не угасает.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @SimplyBeautific

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Протесты «желтых жилетов» 50

Во Франции в 12-ю по счету общенациональную акцию протеста «желтых жилетов» на улицы городов вышли порядка 17,5 тысяч человек, передает ТАСС. Уже стало привычным в ответ на агрессивные действия манифестантов, которые забрасывают полицейских всем, что попадет под руку, применение слезоточивого газа и использование водометов.

В городе Морле на северо-западе страны манифестанты намеревались атаковать полицейский блокпост возле здания городской префектуры, но получили в ответ струю слезоточивого газа. В этой стычке пострадали двое жандармов, один из них ранен в голову. В Валансе в центральной части Франции на улицы вышли более пяти тысяч человек. Число задержанных уже днем в субботу составило 18 человек. Беспорядки произошли и в Лионе.

На столичные улицы вышли более десяти тысяч человек, и здесь не обошлось без столкновений с полицией. На площади Республики и прилегающих улицах «желтые жилеты» жгли мусорные баки и провоцировали полицейских.

Как сообщал Пятый канал, во время предыдущей — одиннадцатой акции протестов в Париже один из лидеров движения «желтых жилетов» Жером Родригез получил ранение в глаз.

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 50
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