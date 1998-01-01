Пожар на Никитском бульваре: Что известно к этому часу

В Москве растет число погибших при пожаре в жилом доме. На данный момент сообщается уже о семи жертвах, среди них — один ребенок. Не все тела пока опознаны. Люди уже крепко спали, когда внезапно вспыхнул пятый этаж — в квартире, которая принадлежала дочери Юрия Башмета. Она сама и ее сын не пострадали.

Дом № 12 по Никитскому бульвару в столице не зря называют «звездным». Среди владельцев жилья немало знаменитостей: Никас Сафронов, Любовь Казарновская, Ингеборга Дапкунайте. Что именно произошло, пока непонятно. По одной из версий, коротнула неисправная проводка. Подробности в видеосюжете.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью Юрия Башмета, который рассказал о предчувствии беды.