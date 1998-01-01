Погодные катаклизмы вызвали хаос в нескольких регионах России — видео

, 18:38 Эфирная новость 126

Метели, снегопады и морозы создали проблемы пешеходам, автомобилям и самолетам.

Фото, видео: Известия/ Константин Кокошкин

Тема:
Погода 3572

Сразу в нескольких регионах сегодня настоящий хаос. Особенно досталось Поволжью и Уралу, где бушуют метели и шквалистый ветер. В Башкирии на дорогах — нулевая видимость, гололед и многочисленные ДТП. На трассе М-5 в Уфимском районе в аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. Сообщается, что легковушка на полном ходу врезалась в стоявший на обочине большегруз.

Не прекращается снегопад и в Челябинске. Город замер в десятибалльных пробках, на дорогах и тротуарах — снежная каша. И при этом синоптики обещают в регионе в ближайшие два дня аномальные морозы — до минус 42 градусов.

В Москве из-за тумана, снега и гололеда объявлен «желтый» уровень опасности. В столичных аэропортах в воскресенье, 3 февраля, были отменены или задержаны более полусотни рейсов.

Застрявшие машины, автобусы и задержки в аэропорту также в эти дни и в Петербурге. При этом, если сейчас в Северной столице плюс один, то ночью ожидается минус семь. Автовладельцы опасаются, что к утру колеса машин просто вмерзнут в лед.

Ранее Пятый канал рассказывал, как спасали пассажиров застрявшего в снегах скоростного поезда «Аллегро», который курсирует между Санкт-Петербургом и Финляндией.

Тема:
Погода 3572
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