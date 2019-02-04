Сотрудник клуба в Ижевске рассказал о неправильно оказанной первой помощи Децлу

Очевидцы, заметившие, что рэперу Децлу стало плохо после концерта в Ижевске, оказали ему неправильную первую помощь. Об этом в разговоре с РЕН ТВ заявил менеджер клуба Виталий.
—
При этом, по его словам, после вызова «скорой» бригада врачей прибыла на место действительно быстро — через пять минут.
Как, в свою очередь, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник, говорить о том, что причиной смерти Кирилла Толмацкого (настоящее имя Децла — прим. ред.) стало обострение сердечной патологии пока не стоит. Также патологоанатомы не нашли в организме умершего следы от наркотических веществ.
—
Ранее Пятый канал сообщал, что похороны музыканта пройдут на Пятницком кладбище в Москве 6 февраля.