Названа предварительная причина смерти Децла

В ночь на 3 февраля, сразу после своего концерта в Ижевске из жизни ушел легендарный рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, больше известный как Децл. С целью выяснить причины смерти музыканта в столице Удмуртии была проведена судебно-медицинская экспертиза. В ходе исследования врачи поставили предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Об этом сообщает ФАН с ссылкой на собственный источник.

— Были изъяты все возможные анализы — на алкоголь, на токсические вещества, — рассказал источник в следствии. — Пока не будет проведен полный анализ, причину выяснить невозможно. Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет , — приводит слова источника издание.

Родственники Кирилла, в свою очередь, утверждают, что он никогда не жаловался на здоровье. Врачи не исключают, что на сердечную деятельность могли повлиять посторонние вещества.

Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий ушел из жизни в ночь на 3 февраля. Об этом на своей страничке в Facebook написал его отец. Концертный директор музыканта Павел Беленец рассказал, что Децл выступал в Ижевске. Спустя полчаса после концерта артист скончался от остановки сердца.

Ранее Пятый канал сообщал, что Децл буквально предсказал свою смерть в интервью 2015 года. Он рассказал, что собирается инсценировать свою гибель в 35 лет и уехать жить на остров.