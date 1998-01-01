Кокорин извинился перед болельщиками и признал свои ошибки

Обвиняемый в хулиганстве и нанесении побоев футболист Александр Кокорин принес свои извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их. Он выразил сожаление за то, что не сможет помочь команде как на тренировках, так и на соревнованиях.

— Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался. Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред , — говорится в письме из СИЗО.

Футболист добавил, что «полностью усвоил урок» и желает выйти на волю, где сможет уделить время спорту и своей семье. Он также поблагодарил людей, которые поддерживают его не только на поле, но и в изоляторе.

Ранее Пятый канал сообщал, что Кокорину грозит серьезная операция из-за нахождения в тюрьме.