Кокорин извинился перед болельщиками и признал свои ошибки

Обвиняемый в хулиганстве и нанесении побоев футболист Александр Кокорин принес свои извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их. Он выразил сожаление за то, что не сможет помочь команде как на тренировках, так и на соревнованиях.
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Футболист добавил, что «полностью усвоил урок» и желает выйти на волю, где сможет уделить время спорту и своей семье. Он также поблагодарил людей, которые поддерживают его не только на поле, но и в изоляторе.
Ранее Пятый канал сообщал, что Кокорину грозит серьезная операция из-за нахождения в тюрьме.