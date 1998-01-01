Над Екатеринбургом взошли сразу три солнца — фото

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Жители уральской столицы во вторник, 5 февраля, наблюдали гало — редкое природное явление.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3575

Аномальные морозы и высокая влажность в Екатеринбурге привели к появлению оптической иллюзии — гало. В социальных сетях местные жители выкладывают фотографии с тремя светилами посреди ясного неба.

instagram @rulevmikhail

По словам специалистов Уральского гидрометцентра, феномен можно наблюдать при безветренной солнечной погоде и антициклоне.

— В морозном воздухе содержатся ледяные кристаллы, через которые идет преломление солнечных лучей. Это приводит к такому эффекту гало. Сейчас солнце низкое, поэтому гало можно наблюдать продолжительное время, — цитирует синоптиков РИА Новости.

Instagram @fotoshoom

Во вторник, 5 февраля, температура воздуха в столице Урала достигала отметки минус 34 градуса, а в области были зафиксированы 40-градусные морозы.

Ранее Пятый канал сообщал, что жители Ленобласти «поймали» северное сияние.

Тема:
Погода 3575
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