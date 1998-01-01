Эксклюзивные кадры: Стала известна причина большого числа жертв при пожаре в «доме знаменитостей»

Документы, на которых наглядно видно, что жильцы дома на Никитском бульвара, легкомысленно меняли перегородки в историческом здании, оказались в распоряжении Пятого канала.

На фото изображен план жилплощади на пятом и шестом этажах. Судя по кадрам, в квартире на пятом этаже, принадлежащей дочери Юрия Башмета, практически отсутствуют перегородки, а на шестом, жилплощадь разделена на маленькие «комнатушки».

По всей вероятности, это и стало причиной такого количества жертв. Во-первых, густая заселенность квартир, а также многочисленные перепланировки, в связи с которыми образуются, так называемые дыры — воздухоканалы.

Соседи полагают, что в результате ремонта в злополучной квартире образовались многочисленные щели и пустоты, и воздушная тяга при пожаре сыграла роковую роль в распространении огня и особенно дыма, в котором задохнулись жильцы коммуналки, расположенной на шестом этаже. Мысли о том, что груз стен не сможет держаться на пустоте, ни у кого даже не возникло.

Один из жильцов злополучного дома Олег Кашин рассказал, что квартиру на пятом этаже раньше занимал американский дизайнер Джефри Свитбаум. Именно он снес все перегородки, превратив ее в огромное помещение.

Пятый канал

Вся тяжесть перегородок в квартирах на шестом этаже фактически легла на потолок жилплощади, которую приобрела Юлия Башмет.

Пятый канал

Страшный пожар, в огне которого погибли восемь человек, привел к тому, что вся тяжесть рухнула. И обрушилась под ногами жильцов 48-й квартиры.

Ранее Пятый канал сообщал, что спасатели и медики вечером 4 февраля все еще работали на месте пожара. По последним данным, трагедия унесла жизни восьми человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело.