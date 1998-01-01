Почему многие не верят в беременность Меган Маркл

Беременность Меган Маркл уже давно вызывает ряд вопросов у некоторых фанатов. Наблюдательные поклонники нашли десятки улик, которые опровергают беременность герцогини Сассекской. В сети даже появился хештег #megxit, под которым пользователи стали публиковать разоблачительные снимки. Некоторые подозревают, что королевская семья пользуется услугами суррогатной матери, в то время как сама Маркл не снимает накладной живот, чтобы избежать скандала. Оказывается, на подобные мысли фанатов натолкнули некоторые странности в поведении герцогини Сассекской.

Переменчивая дата

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Поклонников насторожило, что до сих пор нет точного срока родов Меган Маркл. Официально подтвержден лишь ориентировочный период, в рамках которого может появиться на свет первенец принца Гарри – весна 2019 года.

Точное время родов не может назвать и сама королевская особа. Сначала она намекала на скорые роды, а потом сообщила, что ждать пополнения можно только в конце весны, И это с разницей в пару недель.

Руки на животе

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Фанаты королевской семьи заметили, что когда герцогиня Сассекская появляется на публике, то старается всегда придерживать свой живот руками. Сторонники фейковой теории беременности уверены: таким образом королевская особа фиксирует накладной живот, чтобы публика ничего не заподозрила. Приверженцев этой версии нисколько не смущает, что за живот держится большинство беременных женщин.

Меняющийся размер живота

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Пытаясь разоблачить Меган Маркл, некоторые обратили внимание еще на одну деталь. На фотографиях герцогини Сассекской заметно, что ее живот постоянно меняет размер и форму: то он большой и круглый, то миниатюрный и почти плоский.

Особое внимание «следопыты» обратили на кадры, сделанные 30 января во время визита будущей матери в Королевский национальный театр. Пользователи утверждают, что на них живот герцогини то имеет неестественную, сплюснутую форму, то наоборот выглядит круглым и довольно большим.

Поза на корточках

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Фанаты не могут также найти объяснения, как королевская особа смогла сесть на корточки, находясь уже довольно на серьезном сроке. В сети утверждают: это невозможно чисто физиологически, тем более на высокой шпильке.

Одежда

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Сторонники теории суррогатного материнства уверены, что любая будущая мать тщательно следит за собой и за своим здоровьем. Этого нельзя сказать о Меган Маркл, которая любит одеваться в первую очередь красиво, а не тепло. Кроме того, на седьмом месяце беременности она продолжает ходить на высоких каблуках.

Факты из прошлого

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Многие вспоминают брак Меган Маркл и Тревора Энджелсона. Тогда будущая герцогиня Сассекская сильно переживала за свою фигуру и не была готова ей пожертвовать ради ребенка. Сторонники версии о псевдоматеринстве уверены: ничего не изменилось и сейчас.

Тем не менее, в сети уже не раз появлялись видеозаписи, на которых заметно, как малыш принца Гарри шевелится в животе у матери. Поклонники сомневаются: это правда или очередной способ, чтобы уничтожить неприятные слухи.

Ранее Пятый канал рассказал, что принц Гарри начал выпивать.