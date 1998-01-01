«Дети боятся»: подруга Мамаевых о психологических проблемах в семье футболиста

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Арест полузащитника «Краснодара» пагубно повлиял на состояние его детей.

Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 203

Дети арестованного футболиста Павла Мамаева столкнулись с массой психологических проблем после его задержания. Об этом в разговоре с телеканалом «360» заявила подруга семьи спортсмена Юлия.

— Алана осталась с детьми, у одного из них есть определенные нарушения. Дети боятся, что если мама уедет в суд, то тоже может не вернуться, — рассказала девушка.

По ее словам дети очень переживают за отца.

В семье Павла и Аланы Мамаевых двое детей — сын Алекс (от брака Аланы с кикбоксером Александром Липовым) и дочь Алиса.

Ранее Пятый канал сообщал, что 6 февраля суд продлил арест Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого еще на два месяца — до 8 апреля. Адвокат Кокорина настаивал на домашнем аресте, либо залоге в десять миллионов рублей, однако судья не удовлетворил его просьбу. Семья Мамаева, в свою очередь, также предлагала залог размером шесть миллионов.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 203
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