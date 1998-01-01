Ушла эпоха: самые известные фильмы с Сергеем Юрским

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Народный артист РСФСР скончался в возрасте 83 лет утром 8 февраля.

Фото: © РИА Новости / А. Князев

Пятый канал вспоминает самые известные фильмы с участием народного артиста РСФСР Сергея Юрского, который скончался в возрасте 83 лет утром в пятницу, 8 февраля.

Народный артист за свою долгую актерскую карьеру создал целую серию гениальных образов. Советские и российские зрители помнят и любят его хитрого, но безумно обаятельного дядю Митю в «Любовь и голуби».

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В более ранней картине 1979 года — «Место встречи изменить нельзя» — все мы переживали за попавшего в переделку Ивана Сергеевича Груздева.

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Также российские зрители помнят его легендарную роль Остапа Бендера, которую сыграл Сергей Юрский в «Золотом теленке» 1968 года.

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Кроме этого, нельзя не вспомнить мэтра Роше в фильме «Ищите женщину» 1982 года, Рене в «Королеве Марго» 1996 года и Огюста Дюпена в «Старинном детективе» 1982 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что Юрский ушел из жизни утром 8 февраля. Причины его смерти пока не называются.

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