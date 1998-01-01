«Человек многогранного дарования»: Путин принес соболезнования семье Юрского

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье актера и режиссера, Народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

— Сергей Юрский был выдающимся актером и режиссером, человеком яркого, многогранного дарования. Мастерски владея профессией, он блистательно играл на сценах ведущих театров страны, создавал потрясающе достоверные, незабываемые образы в кинематографе, своим творчеством подавал пример беззаветного, подвижнического служения искусству. Память о Сергее Юрьевиче Юрском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого таланта , — говорится в обращении президента.

Ранее Пятый канал сообщал, что прощание с народным артистом РСФСР актером Сергеем Юрским пройдет в понедельник, 11 февраля в Театре Моссовета.