«Человек многогранного дарования»: Путин принес соболезнования семье Юрского

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Народный артист РСФСР скончался утром в пятницу, 8 февраля, на 84-м году жизни.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье актера и режиссера, Народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

— Сергей Юрский был выдающимся актером и режиссером, человеком яркого, многогранного дарования. Мастерски владея профессией, он блистательно играл на сценах ведущих театров страны, создавал потрясающе достоверные, незабываемые образы в кинематографе, своим творчеством подавал пример беззаветного, подвижнического служения искусству. Память о Сергее Юрьевиче Юрском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого таланта, — говорится в обращении президента.

Ранее Пятый канал сообщал, что прощание с народным артистом РСФСР актером Сергеем Юрским пройдет в понедельник, 11 февраля в Театре Моссовета.

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