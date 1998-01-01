Кому достанется наследство после смерти Сергея Юрского

Поклонники умершего в пятницу, 8 февраля, народного артиста РСФСР Сергея Юрского всерьез озаботились тем, как его родственники будут делить имущество, пишет Teleprogramma.pro. По мнению пользователей в соцсетях, Юрский оставил богатое наследство, поскольку его карьера была по-настоящему масштабной — съемки в кино, актерская и режиссерская работа в театрах.

По данным издания, наследниками первой очереди являются супруга артиста — актриса МХТ имени Чехова Наталья Тенякова и их общая дочь Дарья. Журналисты уверены, что в столь дружной семье проблем с разделением имущества не возникнет. К тому же обе женщины имеют собственный достаток. 45-летняя Дарья Юрская также является заслуженной артисткой России.

— Семью Юрских бедной назвать нельзя. Своей дочке Дарье, когда та вышла замуж во второй раз, Наталья Тенякова подарила квартиру в центре Москвы, на Новинском бульваре. Да и сами родители Дарьи не бедствовали , — говорится в публикации.

Ранее Пятый канал сообщал, что Сергей Юрский скончался в возрасте 83 лет рано утром 8 февраля в Москве. Предположительно,причиной смерти стала остановка сердца.

Прощание с актером пройдет в Театре Моссовета 11 февраля. Похоронят Юрского на Троекуровском кладбище.