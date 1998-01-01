Видео: лучшие спектакли Сергея Юрского

Сергея Юрьевича Юрского не стало 8 февраля 2018-го. Ночью, после продолжительной болезни, у него остановилось сердце. Народному артисту было 83 года.

Российские телезрители прежде всего запомнят Сергея Юрского как Остапа Бендера из «Золотого теленка» 1968-го и дядю Митю из фильма «Любовь и голуби». Однако главной для артиста всю жизнь оставалась театральная сцена: 20 лет он служил в Большом драматическом театре в Петербурге, после чего переехал в Москву и выступал на сцене Театра имени Моссовета. Пятый канал публикует лучшие спектакли и телепостановки с участием Сергея Юрского.

«Дон Кихот ведет бой»

Режиссер: А. Белинский, 1968-й. В ролях: Л. Дьячков, С. Юрский, Е. Акуличева.

В телеспектакле рассказывается о первой русской экспедиции на Северный полюс. Исследователь Егор Седой не находит понимания у царских министров, поэтому отправляется в путь на деньги частных лиц. Однако на пути к своей цели Седой оказывается обманут и погибает.

Телепостановка «Евгений Онегин»

Сергей Юрский читает главы из романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин».

«Кориолан»

Режиссер: Д. Карасик, 1969 год. По пьесе Уильяма Шекспира.

В ролях: С. Юрский, М. Матвеев, Н. Василькова.

«Ноев ковчег»

Телеспектакль по пьесе И. Штока, в юмористическом ключе излагающий библейскую историю о Ное.

В ролях: С. Юрский, С. Боярский, Л. Штыкан, Г. Штиль, В. Аскенадзе, В. Варкин, И. Варшавская.

«Принц Наполеон»

Телеспектакль по сатирической пьесе В. Шкваркина.

В ролях: С. Юрский, И. Дмитриев, В. Стржельчик, Н. Карамышев, В. Ковель, Э. Попова, Н. Тенякова, Н. Боярский, И. Постников, П. Панков, Г. Тейх, Л. Секирин, В. Чемберг. Режиссер: А. Белинский.

«Чайка русской сцены»

Телевизионная постановка, посвященная Вере Комиссаржевской.

Режиссер: Белинский А. В ролях: Э. Попова, О. Басилашвили, С. Юрский, М. Волков.

«Бешеные деньги»

Режиссер-постановщик: Александр Белинский, 1968-й.

Телевизионная экранизация пьесы А. Н. Островского «Бешеные деньги», созданная самым плодовитым режиссером Ленинградского телевидения Александром Белинским. Роль Телятева легко и иронично исполнил Сергей Юрский, причем спектакль вышел на экраны уже после фильма «Человек из ниоткуда» и в один год с фильмом «Золотой теленок».

«Большая кошачья сказка»

Режиссер: Давид Карасик, 1965 год.

В ролях: Сергей Юрский, Изиль Заблудовский, Николай Трофимов, Анна Лисянская.

По мотивам одноименной сказки К. Чапека. В гротескной форме рассказывается о плачущей принцессе, которую развеселили «неведомой зверушкой» — котенком. Он убегает, и на поиски волшебника, будто бы похитившего котенка, отправляются самые известные сыщики.

«Верный робот»

Режиссер: И. Рассомахин, 1965 год. По пьесе Станислава Лема.

В ролях: Робот — С. Юрский, Клемпнер — В. Стржельчик, Господин Гордон — В. Эренберг.