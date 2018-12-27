С начала 2019 года в России увеличилась надбавка к пенсии по возрасту

С января 2019 года в России выросла пенсионная надбавка для людей старше 80 лет, передает ФАН.

Теперь выплата составляет 5334 рубля. По данным Пенсионного фонда РФ, за минувший год надбавка выросла на 400 рублей.

В ПФР отметили, что эти изменения коснулись только тех россиян, которые получают страховую пенсию по старости, и не распространяются на обладателей социальной пенсии, выплаты по потере кормильца или инвалидности I группы. Рассчитывать на доплату по уходу за пенсионером могут также трудоспособные неработающие граждане — за время ухода за пожилым человеком будет начисляться страховой стаж и 1,8 пенсионных балла ежегодно.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об индексации пенсий в России с 1 января 2019 года.