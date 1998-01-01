В Объединенной Арабской Республике к России относятся с особым доверием. На севере провинции Алеппо, где все еще проходит линия фронта с так называемой умеренной оппозицией, за порядком следят наши военные полицейские. Их задача — контролировать соблюдение режима прекращения огня.

Патрулировать приходится каждый день и маршруты всегда разные. Предугадать где и когда появится российская колонна невозможно. Так безопаснее.

О том, как российский триколор стал символом безопасности в ОАЭ — в материале корреспондента Пятого канала Валентина Трушнина.

Ранее Пятый канал сообщал, что сирийские спецслужбы уничтожили радикала, который планировал теракт в провинции Алеппо.