В провинции Алеппо предотвращен новый теракт

Сирийские военные предотвратили новый теракт в провинции Алеппо. Об этом рассказали спецслужбы Арабской республики. Боевик с самодельным взрывным устройством планировал атаку на улицах города Манбидж. Сдаваться военным радикал отказался и был уничтожен. Всего за последнее время обезврежено семь экстремистов. В минувшую среду в Манбидже прогремел мощный взрыв. По данным СМИ, жертвами атаки стали четверо американских военных. Еще трое — ранены.

А тем временем, неподалеку от Манбиджа, в поселка Варида, российские военные пришли на помощь жителям, которые оказались на грани гибели. Эта деревня, треть населения которой — дети, сильно пострадала во время войны. Там крайне сложная ситуация, достать хоть какую-то еду практически невозможно. Поэтому специалистов российского центра по примирению сторон с грузом продовольствия в деревне встречали особенно тепло.

— Война очень на нас всех повлияла. И экономически и психологически. Но все постепенно приходит в норму. И ваша щедрость нам в этом помогает, спасибо, — поблагодарил военных шейх деревни Варида Мухаммад Абдала.

Гуманитарные акции в провинции Алеппо наши военные проводят регулярно. Сейчас составляется список самых нуждающихся деревень.

Как сообщал ранее Пятый канал, атака террористов в Манбидже произошла в среду, 16 декабря, возле одного из ресторанов, где находилось не менее 15 американских военных. Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения.