Стало известно, где и когда пройдет прощание с певцом Сергеем Захаровым

Церемония прощания со знаменитым эстрадным певцом Сергеем Захаровым пройдет в субботу, 16 февраля, в ритуальном зале подмосковного Николо-Архангельского кладбища. Об этом рассказала директора артиста Лариса Бутырина.

По информации ТАСС, панихида начнется в 11 часов, а в 13 состоится кремация. Сообщается также, что жена и дочь артиста планируют отвезти его прах в Петербург.

Сергей Захаров ушел из жизни в одной из столичных клиник в возрасте 68 лет. Предварительной причиной смерти называют сердечную недостаточность.

За свою карьеру певец посетил с гастролями более 40 стран мира и снялся в трех музыкальных фильмах. Зрители помнят его по главной роли в картине «Небесные ласточки» режиссера Леонида Квинихидзе. Всесоюзную славу артисту принесли хиты «Три белых коня», «Московские окна» и многие другие.

Ранее Пятый канал рассказывал про обстоятельства смерти певца Сергея Захарова.