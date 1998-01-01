Стало известно, где и когда пройдет прощание с певцом Сергеем Захаровым

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Народный артист России скончался 14 февраля на 69-м году жизни. Предварительной причиной смерти называют сердечную недостаточность.

Фото: www.globallookpress.com

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Умер Сергей Захаров 8

Церемония прощания со знаменитым эстрадным певцом Сергеем Захаровым пройдет в субботу, 16 февраля, в ритуальном зале подмосковного Николо-Архангельского кладбища. Об этом рассказала директора артиста Лариса Бутырина.

По информации ТАСС, панихида начнется в 11 часов, а в 13 состоится кремация. Сообщается также, что жена и дочь артиста планируют отвезти его прах в Петербург.

Сергей Захаров ушел из жизни в одной из столичных клиник в возрасте 68 лет. Предварительной причиной смерти называют сердечную недостаточность.

За свою карьеру певец посетил с гастролями более 40 стран мира и снялся в трех музыкальных фильмах. Зрители помнят его по главной роли в картине «Небесные ласточки» режиссера Леонида Квинихидзе. Всесоюзную славу артисту принесли хиты «Три белых коня», «Московские окна» и многие другие.

Ранее Пятый канал рассказывал про обстоятельства смерти певца Сергея Захарова.

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