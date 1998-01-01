Стали известны обстоятельства смерти певца Сергея Захарова

Народный артист России Сергей Захаров скончался в возрасте 68 лет. Информация об этом стала известна 14 февраля. Ее подтвердили в региональном Союзе концертных деятелей.

По данным Пятого канала, артист скончался от остановки сердца. Известно, что за жизнь Захарова некоторое время боролись медики. Скорая помощь была вызвана, когда музыканту стало плохо в собственном доме. После певец потерял сознание и было принято решение о его госпитализации. В больнице артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако это не помогло. Сергей Захаров скончался не приходя в сознание.

Народный артист России был любим жителями всей страны. Он прославился хитами «Три белых коня», «Татьянин день», «Отцвели хризантемы», «Московские окна», «Очи черные» и многим другим.

Соболезнования близким артиста выразили глава Петербурга Александр Беглов, певица Татьяна Буланова и другие известные личности. Лев Лещенко заявил, что смерть Сергея Захарова является большой утратой, пишет ФАН.

— Если говорить о качестве его голоса, то оно было, пожалуй, самым лучшим среди всех советских исполнителей, ну, если не брать, конечно, Муслима Магомаева. Он пел и эстраду, и оперу, и все это делал с блеском совершенно. Захаров был просто идеальным исполнителем, — заявил Лещенко.

Ранее Пятый канал рассказывал о творческом пути Захарова и о том, за что певец отсидел год в тюрьме.