Сергея Захарова похоронили спустя несколько месяцев после смерти

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Вдова народного артиста не стала исполнять последнюю волю умершего супруга.

Фото : ТАСС/Фролова Мария

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Умер Сергей Захаров 10

Зимой этого года скончался эстрадный певец, народный артист России — Сергей Захаров. Уход из жизни знаменитости стал настоящей трагедией для его близких и поклонников. Однако теперь стало ясно: смерть Захарова — не самое большое потрясение, которое предстоит пережить общественности.

Алла Захарова — вдова популярного артиста — не захотела проводить публичное прощание со знаменитостью. В помещении, где кремировали Сергея Захарова, присутствовали лишь самые близкие люди. В тот день попрощаться с певцом приехали из города Николаева 60 поклонников. Однако и им вдова запретила провожать кумира в последний путь. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Сергей Захаров при жизни заявлял о желании быть похороненным под Санкт-Петербургом на Комаровском кладбище. Но в обход просьбы супруга, Алла Захарова после кремации увезла урну с прахом певца в свой загородный дом в Зеленогорске. Там вдова хранила прах знаменитости на протяжении долгих трех месяцев. Узнав об этом, поклонники народного артиста были шокированы. 

Позже стало известно, прах Сергея Захарова все-таки предали земли. Звезду похоронили неподалеку от входа на Зеленогорское кладбище. По мнению поклонников, так кумиров миллионов не хоронят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родственники умершего Сергея Захарова начали делить наследство артиста.

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Умер Сергей Захаров 10
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