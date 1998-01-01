Родственники умершего Захарова начали делить наследство артиста

Народный артист России Сергей Захаров, скончавшийся 14 февраля в возрасте 68 лет, оставил родственникам многомиллионное наследство. Об этом пишет издание Дни.ру.

По информации журналистов, в собственности Захарова находился 12-комнатный дом рядом с курортным городом Зеленогорск на Карельском перешейке, который он построил собственными руками. Примерная стоимость этой недвижимости составляет 50 миллионов рублей.

Отмечается, что певец проводил на Карельском перешейке практически все свободное время — копал грядки и выращивал цветы. И даже обзавелся домашними животными — курами и козами.

Кроме того, Сергей Захаров оставил квартиру в Москве стоимостью 20 миллионов. Артист жил на два города.

Ранее Пятый канал сообщал, что, предположительно, смерть Захарова наступила от сердечной недостаточности.