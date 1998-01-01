Видео: В Москве прощаются с народным артистом Сергеем Захаровым

В распоряжении Пятого канала оказались кадры с церемонии прощания с народным артистом России Сергеем Захаровым. Певец, знаменитый исполнением таких хитов, как «Три белых коня», «Московские окна» и многих других, скончался на 69-м году жизни в Москве в четверг, 14 февраля. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Церемония прощания с музыкантом прошла в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища. Проститься с артистом собрались десятки человек — родственники и коллеги Сергея Захарова.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что члены семьи намерены кремировать артиста, после жена и дочь Захарова планируют отвезти его прах в Петербург для захоронения.