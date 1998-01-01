Стала известна причина смерти народного артиста России Сергея Захарова

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Певец ушел из жизни на 69-м году жизни.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Родионов

Стала известна причина смерти народного артиста России Сергея Захарова. Источник из окружения музыканта сообщил ТАСС, что по предварительной информации звезда советской эстрады скончался от сердечной недостаточности.

Сергей Захаров ушел из жизни на 69-м году жизни в Москве. О смерти артиста стало известно 14 февраля. Когда и где будет похоронен музыкант — пока неизвестно.

Народный артист России прославился на весь Советский Союз десятками хитов. Среди них «Три белых коня», «Татьянин день», «Отцвели хризантемы», «Московские окна», «Очи черные».

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