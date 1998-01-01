Ария длиною в жизнь: Творческий путь и биография Сергея Захарова

14 февраля 2019 года не стало Сергея Захарова — народного артиста России, знаменитого на всю страну хитами «Три белых коня», «Татьянин день», «Отцвели хризантемы», «Московские окна», «Очи черные». Он стал сверхпопулярен еще в 1970-х, пережил тюрьму и вернулся на сцену, вновь покорив публику своим баритоном.

youtube.com

Сергей Захаров родился 1 мая 1950 года в городе Николаев Украинской ССР в семье военного. В силу рода занятий, отца Захарова вместе с семьей перевели на Байконур, где прошли детство и юность будущего певца. Уже в пятилетнем возрасте Захаров был очарован музыкой — его поразила ария Мистера Икса в оперетте «Принцесса цирка», которую исполнил Георг Отс. Спустя десятилетия, сам Захаров будет покорять сердца слушателей исполнением этой арии.

После окончания школы будущий певец ушел служить в армию, где его исполнительский талант нашел применение — он был ротным запевалой, принимал участие в художественной самодеятельности. В 1971 году Захарова направляют в Москву на учебу в прославленное музыкальное училище имени Гнесиных.

Не окончив «Гнесинки», молодой певец переезжает в Ленинград и в 1973 году поступает на работу в Мюзик-холл, параллельно получая образование в училище Римского-Корсакова. На первую половину 1970-х приходится расцвет карьеры Захарова, вся страна узнает его баритон, выходят пластинки с его песнями, исполнителя постоянно приглашают в телевизионные концерты.

youtube.com

В те же годы Захаров получает международное признание — в 1974 году он получает первую премию на фестивалях «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-1974» в Польше. В 1976 году певец дебютирует на киноэкране в роли лейтенанта Шамплатрэ в фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки». Особую популярность артисту приносит исполнение романсов — «Очи черные», «Отцвели хризантемы» и многих других.

youtube.com

Резкие перемены в жизни Захарова наступают в 1977-м. В тот год у певца происходит конфликт с администратором ленинградского Мюзик-холла, который перерастает в массовую драку. В итоге Захаров попадает на скамью подсудимых и получает один год заключения, который отбывает в городе Сланцы.

Неволя не сломила Захарова и после выхода на свободу, он продолжил петь и выступать. В полной мере слава вернулась к певцу в начале 1980-х годов: сначала с него сняли судимость, а затем разрешили вернуться на большую сцену. Захаров вновь начал радовать посетителей Мюзик-холла своим баритоном, а также выступать на телевидении и даже ездить с гастролями за рубеж.

youtube.com

В 1986 году Захаров впервые выступает с сольным концертом в ленинградском БКЗ «Октябрьский», публика принимает артиста с восторгом. Он продолжает выступать и в 90-е годы, а в 1996-м становится народным артистом России.

Последние десятилетия своей жизни Сергей Захаров проводит в загородном доме в Ленобласти, который он выстроил по своему собственному дизайну. Певец прожил всю жизнь со своей единственной женой Аллой Захаровой (Салигулиной), они поженились еще в юности, когда жили в Казахстане.

Сергей Захаров скончался 14 февраля 2019 года на 69-м году жизни. По предварительным данным Пятого канала, артисту стало плохо в собственном доме и он потерял сознание, прибывшие медики приняли решение о госпитализации. В больнице Захарова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не помогло спасти жизнь артиста.