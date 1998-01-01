Глава Петербурга Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Захарова

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким Сергея Захарова, который скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает Смольный.
По словам градоначальника, исполнитель хитов «Три белых коня», «Московские окна» и многих других, всегда был предан родному городу — Петербургу, где он начал свой творческий путь и раскрыл свой талант. Беглов также отметил, что Сергей Захаров был ярким и сильным человеком
Ранее Пятый канал сообщал о том, что известие о смерти артиста поступило 14 февраля. По предварительной информации, музыкант скончался от сердечной недостаточности. Соболезнования близким певца выразила Татьяна Буланова.