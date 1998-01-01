«Из окон вынули девушку»: Очевидец рассказала об обрушении крыши здания ИТМО

В Центральном районе Петербурга у здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обвалилась крыша и рухнули перекрытия с пятого и по первый этаж. По предварительным данным, только чудом никто не пострадал. В момент ЧП в корпусе университета проходили факультативные занятия.

О подробностях обрушения рассказала очевидец Наталья. Она видела, как из окон здания вытащили девушку — лаборантку Дарью.

— Мы проходили мимо с мужем, когда все случилось, вызвали МЧС. Но было понятно, что это перекрытие, потому что окна выбило. Видели, что вынули девушку, ее Даша зовут, она в лаборатории работает. Она сказала, что был один человек в подвале. Что еще там происходит, мы не знаем, ушли уже, — поделилась девушка.

Ранее Пятый канал рассказал о предварительной причине обрушения. Его могли вызвать нарушения в ремонтных работах. Кроме того, были опубликованы кадры, на которых запечатлен момент обрушения здания.