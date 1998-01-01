Стала известна причина обрушения крыши здания ИТМО в Петербурге

В Центральном районе Петербурга у здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обвались крыша и рухнули перекрытия пятого и четвертого этажей. По предварительным данным, под завалами могут находиться двадцать человек.

По информации МЧС, причиной обрушения могли стать нарушения в ремонтных работах. По предварительным данным упала несущая колонна во время ремонта, после обрушились перекрытия. Спасатели разбирают завалы и ищут людей, работают медики. На место ЧП экстренно прибыл глава города Александр Беглов.