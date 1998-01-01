«Пишите, что хотите»: Лавров жестко ответил американскому журналисту

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Российский министр в ответ на вопрос про Сирию, указал, что журналист все равно напишет то, что посчитает нужным.

Фото: www.globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров жестко ответил американскому журналисту на вопрос о гарантиях безопасности в Сирии. Сотрудник одного из изданий спросил у главы МИДа, как Россия гарантирует отсутствие угроз региону и преступлений против собственного народа со стороны Башара Асада. Лавров заявил, что вне зависимости от ответа, журналист напишет то, что посчитает нужным, сообщает RT.

— Что бы я вам сейчас ни ответил, вы напишете, что хотите, поэтому пишите, что хотите, — сказал российский министр.

Журналист задал вопрос Лаврову во время Мюнхенской конференции по безопасности — видео выступления доступно в YouTube. Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter похвалил Лаврова за «отличный ответ».

— Это называется — поставить на место, — написал парламентарий.

Ранее Пятый канал сообщал, что Лавров предупредил США о последствиях антироссийских санкций.

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