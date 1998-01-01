«Пишите, что хотите»: Лавров жестко ответил американскому журналисту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров жестко ответил американскому журналисту на вопрос о гарантиях безопасности в Сирии. Сотрудник одного из изданий спросил у главы МИДа, как Россия гарантирует отсутствие угроз региону и преступлений против собственного народа со стороны Башара Асада. Лавров заявил, что вне зависимости от ответа, журналист напишет то, что посчитает нужным, сообщает RT.
Журналист задал вопрос Лаврову во время Мюнхенской конференции по безопасности — видео выступления доступно в YouTube. Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter похвалил Лаврова за «отличный ответ».
Ранее Пятый канал сообщал, что Лавров предупредил США о последствиях антироссийских санкций.