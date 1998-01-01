В результате ЧП в ИТМО погибла уникальная химическая лаборатория

В результате обрушения учебного корпуса ИТМО погибла уникальная химическая лаборатория, которая была создана 5 лет назад. Об этом в интервью Пятому каналу заявил ординарный доцент университета ИТМО Михаил Курушкин.

— Поскольку своими глазами видел как разрушилась лаборатория, которую мои руководители создавали собственными руками... ИТМО — это универститет, который понятно, что изначально он не химический. У нас, тем не менее, в прошлом году по результатам независимой экспертизы у нас третье-четвертое место по России по химии у ИТМО. То есть мы на одном уровне с теми вузами, которые классические изначально химические — МГУ, СПБГУ. Нашему подразделению, ему пять лет. Международная наша лаборатория — это растворная химия передовых материалов и технологий. Поэтому это не просто, не какое-то заурядное подразделение, это — очень крупная серьезная лаборатория, — подчеркнул Курушкин.

По словам представителя учебного заведения сотрудникам университета удалось спасти что-то из аппаратуры, но в целом все довольно плачевно.

Ранее Пятый канал сообщал, что обрушиться корпус ИТМО мог еще в прошлом году: здание было хронически изношенным.