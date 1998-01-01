Занятия в ИТМО отменят на время проведения экспертизы остальных корпусов

Ближайшие два дня занятия в петербургском университете ИТМО будут отменены. Руководство вуза распорядилось провести дополнительные экспертизы в трех корпусах на улице Ломоносова, на время которых доступ в здания будет закрыт.

В пресс-службе ИТМО отметили, что цель проверки — «определение возможности осуществления учебного процесса». Специалисты государственного строительного надзора и экспертизы начнут работу в понедельник, 18 февраля. На это время студенты будут освобождены от занятий в указанных зданиях.

Ранее Пятый канал сообщал, что обрушение кровли в корпусе № 2 произошло прямо во время лекций. В результате ЧП была уничтожена уникальная химическая лаборатория.