Украинские радикалы сорвали показ военной драмы «Т-34» в Сан-Франциско

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От демонстрации российской ленты отказались из-за поступивших в адрес владельцев кинотеатров угроз.

Фото: Кадр из кинофильма «T-34»

Показ российской военной драмы «Т-34» был сорван в Сан-Франциско из-за поступивших в адрес прокатчика угроз, пишет сайт KP.RU.

Директор по развитию группы компаний «Киносфера», осуществляющий прокат картины в Северной Америке, Александр Беляков сообщил, что показ ленты Алексея Сидорова 21 февраля был сорван из-за «нездоровой реакции отдельных радикалов», которые увидели в трейлере фильма некую «пропаганду». Беляков добавил, что ранее похожая ситуация произошла в Бостоне.

Тем временем, украинское посольство в США опубликовала официальное заявление, в котором дипломаты поблагодарили представителей украинской диаспоры, которые помешали показу «Т-34». Ранее в дипмиссии призывали бойкотировать российскую ленту.

Драма «Т-34» повествует о советском солдате, который во время Великой Отечественной войны попадает в плен фашистской армии и бежит на отечественном танке. Картина стала второй по сборам за всю историю российского проката (с 1991 года). Фильм вышел на большой экран 1 января и за первую неделю собрал более миллиарда рублей, отметка в два миллиарда рублей покорилась 21 января.

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