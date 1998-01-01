«Ливерпуль» и «Бавария» оформили ничью в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

Английский «Ливерпуль» в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА принимал на стадионе «Энфилд» мюнхенскую «Баварию». Игра двух легенд мирового футбола обещала быть зрелищной, даже несмотря на то, что в «Ливерпуле» не играли основные защитники Вирджил ван Дейк и Деян Ловрен, а в «Баварии» не вышли на поле Арьен Роббен и Жером Боатенг. И если у англичан защитники отсутствовали из-за травм и дисквалификаций, то у немцев Боатенг испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, а еще одна звезда «Баварии» Франк Рибери и вовсе догонял команду после того, как дождался рождения пятого ребенка. Впрочем, Рибери, как и его одноклубник Арьен Роббен, уже не часто попадают в стартовый состав. Возраст легендарных футболистов берет свое.

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Это не помешало обеим командам показать футбол высочайшего уровня. «Ливерпуль» сразу пошел вперед, но уже через несколько минут «Бавария» сбила атакующий темп мерсисайдцев. Впрочем, высокий прессинг «Ливерпуля» заставлял немецкую команду совершать ошибки в обороне, хотя до гола дело так и не дошло. В концовке первого тайма «Ливерпуль» предпринял штурм ворот соперника, но пару, казалось бы, стопроцентных моментов не использовал нападающий англичан Клод Мане. Единственным положительным результатом первого тайма для «Ливерпуля» можно считать тот факт, что матч в Мюнхене пропустит защитник «Баварии» Йозуа Киммих, перебравший в этом розыгрыше Лиги Чемпионов желтых карточек. Но это не значит, что мерсисайдцам отсутствие Киммиха облегчит задачу — дома «Бавария» смотрится куда более грозно, чем на выезде.

Ко второй половине второго тайма стало складываться впечатление, что нулевая ничья устраивает обе команды. Хотя «Ливерпуль» продолжал атаковать, правда без особой страсти. А «Бавария» «огрызалась» контратаками, не забывая немного затягивать время. Примечательно, что до этого дня мюнхенцы ни разу не забивали на «Энфилде».

На 76-й минуте тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал двойную замену с ориентиром на победу. Наби Кейта был заменен Джеймсом Милнером, а Роберто Фермино уступил место Дивоку Ориги. Ответом наставника «Баварии» Нико Ковача стал выход на поле многодетного отца-ветерана Франка Рибери. А затем Хамес Родригес уступил место Ренату Саншешу.

Несмотря на эти перестановки, счет в матче так и не был открыт. Следующая игра состоится 13 марта в Мюнхене. И вот тут ничьей быть уже не может.