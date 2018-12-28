Опубликован новый рейтинг самых дорогих футболистов мира

, 16:18 28

Легендарный португалец Криштиану Роналду не попал даже в ТОП-10.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
День ВМФ 50

Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира снова возглавил бразилец Неймар. Портала Football Benchmark оценил его в 229 миллионов евро. На втором месте расположился его коллега по клубу «ПСЖ» — Килиан Мбаппе, который стоит 215 миллионов. Тройку лидеров замыкает аргентинец Лионель Месси, который обошелся «Барселоне» в 203 миллиона евро.

По оценке специалистов, форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах «стоит» 168 миллионов евро. Следом за ним идут Гарри Кейн из клуба «Тоттенхэм» (151 миллион евро), Эден Азар из «Челси» (148 миллионов евро), Кевин де Брейне из «Манчестер Сити» (129 миллионов евро), Антуан Гризманн из «Атлетико» (126 миллионов евро), Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» (119 миллионов евро) и Филипе Коутиньо из «Барселоны» (118 миллионов евро).

Ранее Пятый канал сообщал, что Роналду намерен вернуться в сборную Португалии.

Тема:
День ВМФ 50
11 янв
На военно-морском параде в Петербурге покажут новые образцы техники
30 окт
30 октября — День моряка-надводника
30 июл
День ВМФ отметили по всей России
30 июл
Роботы, «Калибры» и ботик Петра — репортаж с Главного военно морского парада
30 июл
«Хор Турецкого» вместе с Петербургом отпраздновал День ВМФ
29 июл
Прямая трансляция праздничного фейерверка в честь Дня ВМФ в Петербурге
29 июл
«Неустрашимый и несокрушимый»: В России парадами отметили день ВМФ
29 июл
Прямая трансляция концерта «Народное караоке» коллектива «Хор Турецкого»
29 июл
Российский военно-морской флот серьезно напугал американцев
29 июл
ВМФ получит 26 новейших кораблей в 2018 году — Путин

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:44
Ольга Голодец выступила против введения налога на выезд из России
16:39
Кокорин располнел в СИЗО, отказавшись от тюремной еды
16:37
Видео: Борис Грачевский порадовал воспитанников детского дома мастер-классом
16:36
«Настоящее вторжение»: Караван мигрантов из Гондураса отправился в США
16:34
Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Воронежской области
16:24
Элджей обиделся на «маленький»: Екатерина Гордон об иске против Дудя и Ивлеевой
16:18
Опубликован новый рейтинг самых дорогих футболистов мира
16:11
Госдума разрешила пенсионерам не доказывать отсутствие долгов за капремонт
16:04
Украинские разработчики Metro: Exodus выпустили постер с ошибкой в слове «Россия»
15:54
Директор московского офиса «Евросети» замерз насмерть
15:35
Видео: Евгений Петросян увез молодую помощницу Татьяну Брухунову из России
15:20
Видео: Разрушенный взрывом газа в Шахтах дом с высоты птичьего полета
15:14
«Депрессией попахивает»: Полулысая Высоцкая шокировала сеть своим новым образом
15:07
Жуткое столкновение автобуса и троллейбуса в Казани попало на видео
15:00
Прямая трансляция репетиции парада в честь окончания блокады Ленинграда
14:57
Видео: зажигательное выступление американской гимнастки стало интернет-хитом
14:53
Мэй в отставку? В Британии парламент решает судьбу Brexit и Кабмина
14:53
У экс-главы Серпуховского района обнаружили 565 участков земли и 22 машины
14:47
В Магнитогорске не хватает съемного жилья для расселения рухнувшего дома
14:43
Прием заявок в зимнюю школу «Инженеры будущего» завершается в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

28.12.2018

Лионель Месси признался, что скучает по Криштиану Роналду

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама