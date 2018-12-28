Опубликован новый рейтинг самых дорогих футболистов мира

Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира снова возглавил бразилец Неймар. Портала Football Benchmark оценил его в 229 миллионов евро. На втором месте расположился его коллега по клубу «ПСЖ» — Килиан Мбаппе, который стоит 215 миллионов. Тройку лидеров замыкает аргентинец Лионель Месси, который обошелся «Барселоне» в 203 миллиона евро.

По оценке специалистов, форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах «стоит» 168 миллионов евро. Следом за ним идут Гарри Кейн из клуба «Тоттенхэм» (151 миллион евро), Эден Азар из «Челси» (148 миллионов евро), Кевин де Брейне из «Манчестер Сити» (129 миллионов евро), Антуан Гризманн из «Атлетико» (126 миллионов евро), Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» (119 миллионов евро) и Филипе Коутиньо из «Барселоны» (118 миллионов евро).

Ранее Пятый канал сообщал, что Роналду намерен вернуться в сборную Португалии.