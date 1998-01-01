Путин обратится с Посланием к Федеральному собранию в 15-й раз

В полдень, 20 февраля, президент России Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. В этом году событие дважды юбилейное — 25-е за всю историю России и 15-е у нынешнего главы государства. На церемонию приглашены около тысячи человек, в том числе сенаторы и депутаты Госдумы, представители правительства и администрации президента.

В Кремле темы Послания на этот раз не анонсировали. Напомним, во время прошлогоднего обращения Владимир Путин уделил значительное внимание новейшим разработкам в области вооружения, при этом подчеркнув, что военная мощь России никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.

Ранее Пятый канал рассказывал, где смотреть Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2019.