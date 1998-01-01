«Это банный халат?»: Цымбалюк-Романовская шокировала поклонников нарядом

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская выложила в Instagram ролик, на котором она кружится перед зеркалом в новом «платье-халате». Поклонники пианистки тут же набросились на нее с критикой, поскольку до этого светская дива предпочитала куда более женственные образы.

— Это банный халат? — озадачился пользователь.

— Он самый! — ответил ему другой.

Также подписчики раскритиковали стилиста Цымбалюк-Романовской.

— В Москве можно найти по-настоящему хорошего стилиста, вам не идет это платье, — высказался еще один поклонник.

В свою очередь, бывшая жена Джигарханяна в одном из ответных комментариев отметила, что стиль белья в одежде сейчас в моде.

Ранее Пятый канал сообщал, что Виталина Цымбалюк-Романовская и ее новый возлюбленный Прохор Шаляпин пожаловались на травлю со стороны общественности.