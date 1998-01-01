Небензя: Попытка доставки гуманитарной помощи США в Венесуэлу тревожит многих

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Свою озабоченность постпред России при ООН Василий Небензя высказал в беседе с журналистами.

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Желание США доставить 23 февраля гуманитарную помощь в Венесуэлу беспокоит и Россию, и ООН. Об этом заявил журналистам в среду, 20 февраля, постпред России при ООН Василий Небензя.

— Мы надеемся, что негативного сценария не случится, хотя мы знаем, что этот марш, эта доставка 23 февраля вызывает озабоченность многих стран, вызывает озабоченность у генсека ООН и у нас, разумеется, — цитирует политика ТАСС. — Мы опасаемся, что это будет использовано для разжигания конфликта.

23 января Гуйадо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. При этом оппозиционный политик заручился мощной поддержкой президента США Дональда Трампа.

Ранее Пятый канал сообщал, что Мадуро проанонсировал гуманитарную помощь из России. По словам президента Венесуэлы, из РФ был отправлен груз с лекарствами весом в 300 тонн.

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