У природы нет плохой погоды? Москва из-за сильного снегопада стоит и не летает

Более тысячи пассажиров в эти минуты застряли в аэропортах Москвы. Из-за метели, которая накрыла столицу накануне отменены десятки авиарейсов. Самая сложная ситуация в Шереметьево. К этому часу там не могут вылететь более 30 самолетов. Сотрудники воздушной гавани закрыли взлетно-посадочные полосы, чтобы очистить их от снега.

Шквалистый ветер и снегопад наводят беспорядок в столице уже вторые сутки. Из-за непогоды синоптики объявили желтый уровень опасности. На дорогах заносы, пробки и многочисленные аварии. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали водителям этим утром отказаться от поездок за рулем и пересесть на общественный транспорт, а пешеходам — быть предельно внимательными. По прогнозам метеорологов, метель в Москве может задержаться до конца дня.

Ранее Пятый канал сообщал об аварии на МКАД, в результате которой фуре оторвало кабину и выкинуло на полосу встречного движения.