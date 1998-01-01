Певица Шакира записала видеообращение к властям Венесуэлы

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Послание к к народу и правительству Венесуэлы знаменитость выложила на своей странице в Twitter.

Фото: Instagram @shakira

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 91

Колумбийская певица Шакира выложила в Twitter видеобращение, в котором призвала власти Венесуэлы открыть границы для получения гуманитарной помощи.

Ролик записан на испанском языке, он длится менее минуты, но за это время артистка успела выразить поддержку народу Венесуэлы, переживающему один из тяжелейших моментов в истории своей страны. Кроме того, Шакира призвала народ соседнего государства выступить на защиту демократии на своей родине.

— Мы должны требовать открытия границ и пропуска гуманитарной помощи. <…> Нельзя позволить, чтобы политические интересы отдельных лиц были выше базовых потребностей народа. Только общими усилиями мы можем победить этот гуманитарный кризис, ставший худшим в Латинской Америке, и восстановить демократию в Венесуэле, — заявила Шакира.

В пятницу, 22 февраля, в Колумбию из США было доставлено 50 тонн гуманитарного груза из США. Два американских военно-транспортных самолета приземлились на аэродроме колумбийского города Кукута. Между тем, сторонники президента Венесуэлы Николоса Мадуро уверены, что гуманитарная помощь от США не более, чем способ проникнуть на территорию страны для применения силы против неугодного Штатам правительства. Об этом, в частности заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на встрече в ООН.

Тема:
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